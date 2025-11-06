ЦБ оценил рост ВВП РФ в третьем квартале в 0,4%

Это ниже июльского прогноза в 1,6%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Банк России оценил рост ВВП РФ в III квартале 2025 года в годовом выражении в 0,4%, что ниже июльского прогноза в 1,6%. Об этом говорится в комментарии Банка России к среднесрочному прогнозу.

"По оценке Банка России, положительный разрыв выпуска продолжил закрываться в III квартале 2025 года. Оперативные данные указывают на то, что рост ВВП в годовом выражении в III квартале 2025 года замедлится до 0,4%, что ниже июльского прогноза (1,6%)", - отмечается в комментарии.

Также, по данным ЦБ, в IV квартале 2025 года, в том числе ввиду эффекта высокой базы IV квартала 2024 года, когда произошел временный всплеск производства в отдельных отраслях экономики, динамика ВВП ожидается в диапазоне от -0,5% до 0,5% в годовом выражении.