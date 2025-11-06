ЦБ прогнозирует инфляцию в России в IV квартале на уровне 6,8-8,7%

Годовая инфляция по итогам декабря 2025 года сложится на уровне 6,5-7%

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Банк России прогнозирует среднеквартальную годовую инфляцию в РФ в IV квартале на уровне 6,8-8,7%. Об этом говорится в комментарии Банка России к среднесрочному прогнозу.

"В результате текущие темпы роста потребительских цен в IV квартале 2025 года прогнозируются в диапазоне 6,8-8,7% с.к.г. (среднеквартальная годовая), а годовая инфляция по итогам декабря 2025 года сложится на уровне 6,5-7%", - отмечается в документах ЦБ.