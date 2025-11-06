ЦБ оценил годовую инфляцию в России на конец III квартала на уровне 8%

Это на 0,5 п.п. ниже июльского прогноза

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. ЦБ оценил годовую инфляцию в России на конец III квартала на уровне 8%, что на 0,5 процентного пункта (п.п.) ниже июльского прогноза, говорится в комментарии регулятора к среднесрочному прогнозу.

"По итогам III квартала 2025 года годовая инфляция составила 8%, что ниже июльского прогноза Банка России (8,5% в годовом выражении). Текущий темп роста цен в III квартале 2025 года сложился ниже, чем ожидалось, из за большего, в сравнении с сезонной нормой, удешевления плодоовощной продукции в июле - августе, что было обусловлено более высоким предложением отечественных овощей и фруктов на фоне благоприятных погодных условий", - отмечается в комментарии.