Geely не планирует новых поставок кроссоверов Coolray в Россию

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Новые поставки кроссоверов Geely Coolray в Россию не планируются, поскольку модель Geely Cityray полностью удовлетворяет спрос в этом сегменте. При этом Geely Coolray имеется в наличии у некоторых дилеров, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее несколько Telegram-каналов сообщили о том, что на сайте Geely в России пропал самый доступный кроссовер Coolray.

"На данный момент кроссовер Geely Coolray есть в наличии у некоторых дилеров. Новые поставки модели в Россию не планируются, так как мы видим, что Geely Cityray полностью удовлетворяет спрос в данном сегменте", - сообщили там.

В пресс-службе отметили, что автомобиль Geely Cityray появился в модельном ряду Geely осенью 2024 года и сразу привлек внимание покупателей, которые рассматривали возможность приобретения Geely Coolray.