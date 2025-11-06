Поправки в проект бюджета предусматривают 2,6 млрд рублей на беспилотные авиасистемы

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что эти средства позволят предоставить необходимые грантовые поддержки

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Поправки к проекту бюджета РФ предусматривают выделение на развитие беспилотных авиационных систем 2,6 млрд рублей, заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании правительства.

"Нацпроект "Беспилотные авиационные системы". Направим на эти цели 2,6 млрд рублей, обеспечим технологическую независимость за счет дополнительных ресурсов в рамках глобальной конкурентоспособности российских беспилотных систем по приоритетному направлению технологий, предоставим необходимые грантовые поддержки", - сказал Силуанов.