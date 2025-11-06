В Красноярске подписали документ в рамках создания кластера переработки металлов

По словам секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, список промышленных компаний, которые планируют открытие мощностей в Сибири, постоянно расширяется

КРАСНОЯРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Соглашение в рамках создания кластера глубокой переработки критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе было подписано в Красноярске по итогам встречи с секретарем Совета безопасности (СБ) РФ Сергеем Шойгу.

Дорожную карту о реализации проектов и мероприятий заключили Сибирское отделение Российской академии наук (РАН) и Фонд развития инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Долина Менделеева".

Как отметил Шойгу на встрече с представителями научного сообщества и высшей школы, посвященной перспективам развития кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов, Сибирское отделение РАН станет одним из "ключевых звеньев" развития проекта при активном участии индустриальных партнеров.

По словам секретаря Совбеза РФ, перечень промышленных компаний, которые планируют создание мощностей в Сибири, постоянно расширяется, а для участников проекта предусмотрены существенные преференции и льготы.

Создание кластера предполагается на территориях Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тывы. Его цель заключается в том, чтобы превратить ресурсный потенциал Сибири в источник устойчивого инновационного развития страны. Проект формирует экосистему, объединяющую добычу и переработку редких и редкоземельных металлов, разработку передовых материалов, микроэлектроники, энергетических решений и систем искусственного интеллекта - на базе тесного взаимодействия промышленности, науки и образования. Шойгу выступил инициатором его создания.