"Новые люди" предлагают сохранять ИНН компаний при реорганизации

Парламентарии объяснили необходимость такой меры сложностями для бизнеса при смене организационно-правовой формы

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" в Госдуме направили обращение в адрес министра финансов РФ Антона Силуанова с предложением сохранять идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) за компаниями при их реорганизации. Соответствующее обращение имеется в распоряжении ТАСС.

"Просим Вас, уважаемый Антон Германович, представить позицию Министерства финансов РФ в отношении возможности законодательного закрепления порядка сохранения ИНН при реорганизации компаний в форме преобразования и смене организационно-правовой формы", - говорится в документе.

Депутаты объяснили необходимость такой меры сложностями для бизнеса при смене организационно-правовой формы, вместе с которой меняется и ИНН. В частности, проблемы могут возникнуть с анализом кредитных историй при проведении процедур скоринга и исполнением государственных контрактов.