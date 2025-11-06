Чернышенко отметил вовлеченность Самарской области в федеральные проекты

Вице-премьеру представили передовые разработки, созданные в рамках программы "Приоритет - 2030"

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Виталий Невар/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко высоко оценил участие образовательных учреждений Самарской области в федеральных проектах "Приоритет - 2030" и "Профессионалитет". Вместе с губернатором региона Вячеславом Федорищевым он посетил университет и колледж в Самаре, сообщили в аппарате вице-премьера.

"Самарская область активно использует государственные меры поддержки в сфере образования и науки: колледжи участвуют в федеральном проекте "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети", вузы - в "Приоритет-2030", работают передовые инженерные школы (ПИШ), научный центр мирового уровня (НЦМУ), создается кампус мирового уровня. Поволжский государственный колледж и Самарский университет [имени С. П. Королева] являются яркими примерами того, как организации-участники этих масштабных программ помогают развивать кадровый и технологический потенциал региона и тем самым вносят вклад в достижение целей, поставленных президентом Владимиром Путиным", - приводятся слова вице-премьера.

В Самарском университете Чернышенко представили передовые разработки, созданные в рамках программы "Приоритет - 2030" и передовой инженерной школы, НЦМУ "Интеллектуальные беспилотные авиационные системы", студенческого конструкторского бюро и исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта. Там же вице-премьер посетил киберфизическую фабрику по производству малоразмерных газотурбинных двигателей. На встрече со студентами и сотрудниками Поволжского государственного колледжа, первого в регионе участника федерального проекта "Профессионалитет", Чернышенко оценил работу будущих специалистов на станках с ЧПУ.

"Мы активно изучаем и перенимаем опыт успешных федеральных проектов, таких как "Передовые инженерные школы". Так, в этом году приняли решение провести отбор на присвоение статуса инженерной школы на уровне региона по таким направлениям как информационные и транспортные технологии. Мы поддерживаем диверсификацию исследований [Самарского] университета в сторону национального проекта технологического лидерства "Новые материалы и химия", - процитировали Федорищева в пресс-службе правительства Самарской области.

Губернатор подчеркнул, что регион готов вкладывать финансовые ресурсы в создание новой среды для трансформации университетов в университеты третьего поколения - инновационные и технологические. Говоря о будущем кампусе, он назвал его уникальным преимуществом крытый и открытый полигоны для испытания технологий и разработок в реальных условиях.