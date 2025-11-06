По иску о строительстве этнодеревни на Камчатке утвердили мировое соглашение

Соглашение по строительству предусматривало реализацию проекта с 2016 по 2020 год с суммой заявленных инвестиций 236 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Приморского края утвердил мировое соглашение по иску Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) о расторжении соглашения о деятельности резидента свободного порта Владивосток, который не выполнил обязательства по строительству на Камчатке инвестиционного проекта "Этническая деревня". Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Соглашение по строительству этнодеревни предусматривало реализацию проекта с 2016 по 2020 год с суммой заявленных инвестиций 236 млн рублей. Ответчик планировал создать 48 рабочих мест и заключил договор аренды земельного участка площадью 13 тыс. кв. м. Иск поступил в суд в конце августа текущего года. Согласно данным картотеки, ответчиком по иску выступает компания "Павлин".

"Утвердить мировое соглашение", - говорится в картотеке по итогам судебного заседания в четверг, 6 ноября. Мотивировочного решение суда, а также текст мирового соглашения пока не опубликован.

Ранее арбитражный суд сообщал, что специалисты управляющей компании провели осмотр земельного участка, в результате которого установлено, что данная территория используется как общественная прогулочная зона. Таким образом, как полагает истец, деятельность, предусмотренная соглашением, резидентом не осуществляется. Управляющей компанией принято решение о расторжении соглашения об осуществлении деятельности. Поскольку урегулирование спора путем переговоров было невозможным, истец обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд Приморского края.