"Русал" рекомендовал не выплачивать дивиденды за девять месяцев 2025 года

Такое решение принял совет директоров компании на заседании 6 ноября

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды за девять месяцев 2025 года, говорится в сообщении компании, опубликованном на Гонконгской фондовой бирже.

Такое решение совет директоров компании принял на заседании 6 ноября.

Внеочередное собрание акционеров, в повестку которого включен вопрос о выплате дивидендов за девять месяцев 2025 года, состоится 3 декабря.

Дивидендная политика "Русала" предполагает выплаты в размере 15% от скорректированного показателя EBITDA компании (включая дивиденды, полученные от "Норильского никеля" за соответствующий период) при условии соблюдения кредитных соглашений и иных ковенант группы и финансовой ликвидности компании.

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - холдинг "Эн+", основанный Олегом Дерипаской. "Суал партнерс" владеет 25,52% акций, free float - 17,59%.