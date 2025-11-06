США отложили на год введение ответных пошлин на импорт из Китая

По итогам встречи в Республике Корея лидеры США Дональд Трамп и КНР Си Цзиньпин "достигли исторической сделки по экономическим и торговым отношениям"

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. США по итогам переговоров президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином отложили на год введение повышенных ответных пошлин на товары из Китая. Об этом говорится в заявлении Трампа, размещенном в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

Из него следует, что по итогам встречи в Республике Корея лидеры США и КНР "достигли исторической сделки по экономическим и торговым отношениям". "В рамках данного соглашения КНР согласилась среди прочего отложить и фактически отказаться от действующих и предложенных принудительных мер контроля экспорта редкоземельных элементов и других критически важных ископаемых, а также заняться проблемой противодействия американским производителям полупроводников и других крупных компаний, задействованных в цепочках поставок полупроводников", - говорится в документе. Из него также следует, что Китай обязался "приостановить до 31 декабря 2026 действие пошлин на американскую сельскохозяйственную продукцию", а также продлить до 10 ноября 2026 года отсрочку вступления в силу пошлин на импорт из США.

"Соединенные Штаты в свою очередь обязались среди прочего сохранить в силе до 00:01 10 ноября 2026 года по времени восточного побережья США отсрочку введения повышенных ответных пошлин на импорт из КНР", - говорится в заявлении Трампа. Предыдущая отсрочка введения пошлин действовала до 10 ноября текущего года.

9 октября Минкоммерции Китая опубликовало два документа об ужесточении контроля над экспортом редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. 10 октября Трамп объявил, что Соединенные Штаты с 1 ноября или ранее введут дополнительно 100-процентные пошлины в отношении продукции из Китая, а также меры экспортного контроля в отношении программного обеспечения. Кроме того, он предупредил о возможных ограничениях на поставки в КНР других товаров, прежде всего запчастей к авиатехнике.

30 октября после встречи с Си Цзиньпином Трамп сообщил, что Китай согласился продолжать поставлять в США редкоземельные металлы беспрепятственно.