Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $63 впервые с 22 октября

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $63 за баррель впервые с 22 октября 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 18:01 мск, стоимость Brent снижалась на 0,88%, до $62,96 за баррель.

К 18:11 мск Brent замедлил снижение и торговался на уровне $63,08 за баррель (-0,69%).

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре 2025 года снижался на 0,77% - до $59,14 за баррель.