Индекс РТС ускорил снижение после публикации ЦБ РФ официальных курсов валют

Индекс РТС находился на уровне 982,8 пункта

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Индекс РТС ускорил снижение после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные торгов. Регулятор повысил курс доллара на 7 ноября до 81,38 рубля, евро - до 93,76 рублей, юаня - до 11,36 рублей.

По данным на 17:56 мск, до публикации курсов валют, индексы РТС и Мосбиржи снижались на 0,33% - до 984,87 и 2 538,24 пункта соответственно.

После публикации курсов валют по состоянию на 18:01 мск индекс РТС ускорил снижение и находился на уровне 982,8 пункта (-0,54%), индекс Мосбиржи снижался до 2 538,77 пункта (-0,31%).