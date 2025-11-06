"Газпром" в октябре установил абсолютный рекорд поставок газа потребителям РФ

Холдинг транспортировал им 33 млрд куб. м газа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. "Газпром" в октябре обновил рекорд поставок газа российским потребителям для этого месяца, транспортировав им 33 млрд куб. м, говорится в сообщении холдинга.

"Газпром" в октябре установил новый абсолютный рекорд поставок газа для этого месяца из Единой системы газоснабжения потребителям России. По оперативным данным, объем поставок составил 33 млрд куб. м газа. Предыдущий максимум достигнут в октябре 2024 года (32,6 млрд куб. м)", - отмечается в сообщении.

Поставки по газотранспортной системе "Газпрома" осуществляются надежно, добавили в компании.

В конце сентября "Газпром" также обновлял исторический рекорд суточных поставок газа российским потребителям на фоне похолодания и начала отопительного сезона в регионах РФ.

"Газпром" в 2024 году поставил для российских потребителей по своей газотранспортной системе рекордные 390 млрд куб. м газа. Глава "Межрегионгаза" Сергей Густов заявлял, что в 2025 году вновь ожидает рекордного потребления газа в России, которое будет значительно больше, чем в предыдущем году.