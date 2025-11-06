Путин: доступ к персональным данным должен быть надежно защищен

Новые подходы в сфере детско-юношеского спорта должны найти отражение и в сервисах государственных информационных систем, подчеркнул президент

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости надежной защиты для персональных данных всех, кто занимается спортом, в том числе медицинской информации. Такое мнение российский лидер высказал на заседании Совета по физической культуре и спорту.

Читайте также

Детский спорт и справедливый доступ к турнирам. Заявления Путина на форуме в Самаре

"Новые подходы в сфере детско-юношеского спорта должны найти отражение и в сервисах наших государственных информационных систем. Они призваны содержать не только данные о тех, кто регулярно занимается физкультурой, но и о динамике их здоровья, рекомендации по объему и качеству нагрузки", - сказал Путин, отметив, что здесь же должна содержаться вся информация о квалификациях человека, разрешениях и так далее. "Доступ к такой персональной информации, безусловно, должен быть ограничен, информация должна быть защищена, и она должна находиться в распоряжении только тех, кто имеет доступ к такой информации или должен иметь доступ к такой информации, имеющих все соответствующие знания", - подчеркнул президент.