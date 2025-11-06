Союз интернет-торговли предложил убрать рейтинги лекарств на маркетплейсах

Рекомендации содержат требования об обязательной маркировке медицинских изделий в карточке товара

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Союз интернет-торговли выступил с предложением убрать рейтинги лекарств на маркетплейсах, документ с соответствующей инициативой направлен депутатам Госдумы. Об этом сообщил ТАСС президент Союза интернет-торговли Виталий Гаврилов.

"Союз подготовил ряд предложений, направленных на снижение количества контрафакта среди медицинских изделий и БАДов, реализуемых через популярные интернет-площадки. Среди нововведений - блокировка рейтингов и комментариев в разделах с лекарственными средствами и БАДами", - сказал он.

По словам Гаврилова, рекомендации содержат требования об обязательной маркировке медицинских изделий в карточке товара. "Покупатель должен понимать, является ли товар медицинским изделием и должен ли иметь регистрационное свидетельство. Также карточка товара должна содержать обязательную информацию о том, что указанные средства принимаются по назначению врача", - сказал он.

Гаврилов подчеркнул, что, по данным Союза интернет-торговли, в комментариях к некоторым медицинским препаратам встречаются советы, следование которым может быть опасно для жизни. По его словам, достаточно технических средств для искусственного формирования рейтинга товара, что совершенно не свидетельствует о его эффективности. К тому же, поддаваясь рекомендациям, покупатель зачастую забывает, что назначение лекарств и биологически активных добавок носит индивидуальный характер.

Также общественники настаивают на скорейшей синхронизации баз данных маркетплейсов с реестрами госорганов. Пока контрафакт удается выявлять в ручном режиме. "Маркетплейсы, конечно же, оперативно реагируют на наши обращения, но хотелось бы решить эту проблему раз и навсегда", - заключил Гаврилов.