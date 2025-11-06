Глава ТПП: Минфин учел предложения бизнеса при подготовке налоговых поправок

Сергей Катырин отметил, что поддержка поэтапного снижения порогов по доходам для УСН позволит предпринимателям перейти на работу по новым правилам "без резких скачков налоговой нагрузки"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Минфин России учел предложения предпринимательского сообщества при работе над законопроектом по реализации основных направлений налоговой политики, сообщил ТАСС президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. По его словам, обсуждение показало "зрелый диалог между властью и бизнесом".

"Важно, что при работе над поправками Минфин России услышал предложения бизнеса. Поддержка поэтапного снижения порогов по доходам для УСН (упрощенной системы налогообложения - прим.ТАСС) позволит предпринимателям спокойно перейти к новым правилам, без резких скачков налоговой нагрузки", - сказал Катырин.

Он также отметил важность продления временных мер поддержки, введенных в период высокой ключевой ставки, и сохранения освобождения от НДС для российских программ и баз данных - как шага в поддержку отечественной IT-отрасли.

"Минфин также поддержал предложение о распространении моратория на штрафы для тех, кто впервые станет плательщиком НДС. Такой подход помогает предпринимателям безболезненно адаптироваться к новым требованиям. В целом можно сказать, что обсуждение поправок показало зрелый диалог между властью и предпринимателями. Главное, что налоговая политика становится более предсказуемой, а изменения - постепенными и понятными для бизнеса", - добавил Катырин.