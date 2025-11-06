Глава ТПП: Минфин учел предложения бизнеса при подготовке налоговых поправок
МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Минфин России учел предложения предпринимательского сообщества при работе над законопроектом по реализации основных направлений налоговой политики, сообщил ТАСС президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. По его словам, обсуждение показало "зрелый диалог между властью и бизнесом".
"Важно, что при работе над поправками Минфин России услышал предложения бизнеса. Поддержка поэтапного снижения порогов по доходам для УСН (упрощенной системы налогообложения - прим.ТАСС) позволит предпринимателям спокойно перейти к новым правилам, без резких скачков налоговой нагрузки", - сказал Катырин.
Он также отметил важность продления временных мер поддержки, введенных в период высокой ключевой ставки, и сохранения освобождения от НДС для российских программ и баз данных - как шага в поддержку отечественной IT-отрасли.
"Минфин также поддержал предложение о распространении моратория на штрафы для тех, кто впервые станет плательщиком НДС. Такой подход помогает предпринимателям безболезненно адаптироваться к новым требованиям. В целом можно сказать, что обсуждение поправок показало зрелый диалог между властью и предпринимателями. Главное, что налоговая политика становится более предсказуемой, а изменения - постепенными и понятными для бизнеса", - добавил Катырин.