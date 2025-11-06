ЦБ отмечает рост сделок с манипулированием ценой на бирже

В регуляторе отметили, что система выявления таких случаев улучшилась

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Банк России отмечает увеличение количества сделок с манипулированием ценой ценных бумаг на бирже из-за улучшения системы выявления. Об этом заявил зампредседателя ЦБ РФ Филипп Габуния на подкасте "Куда смотрит ЦБ".

"Есть история, связанная с манипулированием, когда намеренно совершаются какие-то действия, чтобы сдвинуть цену. Мотивы могут быть совершенно разные, но они корыстные. А мы это хорошо видим, мы это хорошо умеем доказывать, принимать меры соответствующие. А в последнее время таких случаев у нас стало больше. Не потому, что стало больше манипулирования, мы несколько усовершенствовали нашу процедуру работы", - отметил он.

Также, по словам Габунии, местами это вызвано даже не попыткой сдвинуть цену, а тем, что инвесторы по разным причинам в попытке перебросить бумагу с одного счета на другой, в том числе из-за желания сменить брокера, а брокер не дает уйти, договариваются и нажимают кнопки одновременно в анонимном "стакане". "И умудряются даже ликвидную бумагу какую-нибудь, вот хорошо ликвидную, но попасть обязательно ровно в тот момент времени, когда никого в "стакане нет", и цена двигается. И они попадают под ответственность", - добавил он.

"Муж с женой - это самые часто встречающиеся истории, да. Там может быть не происходит попытки заработать на этом, но в результате таких неаккуратных действий происходит сдвижка цены, от этого могут пострадать другие участники рынка. Это как, знаете, можно ехать, значительно превышая скорость, и удачно проехать без происшествий, но тем не менее, мы понимаем, чем это может заканчиваться. Это вот такая аллегория. чем-то похожа. Поэтому это важно, я все-таки очень прошу наших инвесторов - не надо так делать, не нужно по сговору нажимать одновременно кнопки в "стакане". Есть другие способы, есть режим переговорных сделок или, в крайнем случае, если у вас есть сомнения, посоветуйтесь со своим брокером. В подавляющем большинстве случаев он должен вас от этого отговорить", - заключил Габуния.