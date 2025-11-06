ЦБ продолжит работать над разблокировкой ценных бумаг инвесторов

Отдельно решается вопрос с заблокированными ценными бумагами, приобретенными россиянами на Гонконгской бирже

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Банк России урегулировал половину проблем с заблокированными активами инвесторов из-за санкций и продолжает работать в этом направлении, заявил зампред ЦБ Филипп Габуния на подкасте "Куда смотрит ЦБ".

"Проблема заблокированных активов наших инвесторов вообще <...> - это важная часть нашей работы. Мы много усилий потратили, и определенный результат у нас уже есть. <...> По прошлому году порядка 570 млрд рублей нам удалось разблокировать для наших инвесторов. А в целом, если посмотреть с начала 2022 года, с точки зрения объема проблем публичных обращаемых бумаг, где-то примерно половину нам удалось тем или иным образом решить для того, чтобы наши инвесторы свои права не потеряли. И мы с остальной половиной продолжаем работать", - рассказал Габуния.

Отдельно решается вопрос с заблокированными ценными бумагами, приобретенными россиянами на Гонконгской бирже."Там конкретно проблема чуть сложнее из-за кастодиальной цепочки (если доступ к бумагам предоставляется через западную инфраструктуру - прим. ТАСС), но точно так же, как и по другим заблокированным активам, находится в работе. И мы надеемся, что нам тоже удастся с этим разобраться", - отметил зампред ЦБ.

Ранее Габуния заяввлял, что в 2025 году ЦБ не планирует новые раунды по обмену заблокированными активами. Однако в случае целесообразности обмена ЦБ будет использовать этот механизм.