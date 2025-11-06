Свыше 200 тыс. тонн кукурузы намололи аграрии Липецкой области с начала 2025 года

Губернатор Игорь Артамонов пояснил, что в среднем в области с одного гектара собирают 106,9 центнера кукурузы

ЛИПЕЦК, 6 ноября. /ТАСС/. Аграрии Липецкой области с начала текущего года намололи 276,5 тыс. тонн кукурузы на зерно. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Уборка кукурузы на зерно идет в 15 районах и округах Липецкой области. На 6 ноября с 26 тыс. га намолочено 276,5 тыс. тонн. Всего в текущем году под кукурузу отведено около 74 тыс. га. Урожайность превышает 100 центнеров с га - это рекордный показатель для региона", - сказал Артамонов.

Губернатор пояснил, что в среднем в области с одного гектара собирают 106,9 центнера кукурузы. При этом в Измалковском и Становлянском округах данный показатель составляет почти 128 центнеров с га.

Общий сбор зерновых и зернобобовых культур в регионе в 2025 году с учетом кукурузы на зерно уже превысил 3,8 млн тонн, добавил губернатор.

"Липецкая область входит в число регионов, обеспечивающих продовольственную безопасность России. Успехи наших аграриев - это повод для радости и гордости для всей страны", - сказал Артамонов.