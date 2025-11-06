Народные облигации Якутска объемом 30 млн рублей раскупили за 20 минут

Номинальная стоимость одной облигации составила 1 тыс. рублей

ЯКУТСК, 6 ноября. /ТАСС/. Народные облигации Якутска на сумму 30 млн рублей были полностью раскуплены на платформе "Финуслуги" всего за 20 минут. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса "Финуслуги".

"Выпуск народных облигаций города Якутска объемом 30 млн рублей на "Финуслугах" был раскуплен за 20 минут", - говорится в сообщении.

Прием заявок на покупку начался 6 ноября 2025 года в 00:00 по Москве и 06:00 по Якутску. Наибольшее количество, около 50% заявок, поступило от жителей Москвы и Московской области. Еще 9% заявок направили инвесторы из Санкт-Петербурга, 4% пришлись на Свердловскую область, 3% - на Челябинскую область.

Срок обращения облигаций составит один год. Соответственно, дата погашения облигаций запланирована на 6 ноября 2026 года. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей. Продавать облигации обратно эмитенту инвесторы смогут с 1 февраля до 23 октября 2026 года включительно, исполнение заявки составит от пяти до шести рабочих дней. Накопленный купонный доход будет исчисляться до момента исполнения заявки, то есть инвестор не потеряет проценты во время ее обработки.

Ранее заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева сообщила, что финансовая емкость для выпуска народных облигаций для регионов Дальнего Востока с целью реализации мастер-планов составляет порядка 300 млрд рублей.