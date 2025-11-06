Глава Минэнерго Казахстана обсудил в США минимизацию санкций для Астаны

Стороны подтвердили настроенность на открытый, прагматичный и транспарентный диалог на основе взаимного уважения и договорились продолжить консультации

АСТАНА, 6 ноября. /ТАСС/. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов обсудил на переговорах в Вашингтоне с директором управления по контролю за иностранными активами Минфина США Брэдли Смитом вопросы минимизации последствий санкционной политики США для казахстанской экономики. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Казахстана.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы минимизации непреднамеренных последствий санкционной политики США для казахстанской экономики и практические аспекты взаимодействия с партнерами в условиях действующих ограничений", - говорится в сообщении.

Указывается, что стороны подтвердили настроенность "на открытый, прагматичный и транспарентный диалог на основе взаимного уважения и договорились продолжить консультации".

В конце октября Аккенженов заявил, что правительство Казахстана изучает влияние санкций стран Запада, введенных в отношении российской компании "Лукойл", которая участвует в проектах в республике. "Санкции изучаются, их влияние на компании и на экономику еще предстоит оценить до конца", - указал глава Минэнерго, отвечая на вопросы журналистов о том, планирует ли правительство выкупить активы "Лукойла" в Казахстане и сколько потребуется времени на принятие соответствующего решения.

Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании "Роснефть" и "Лукойл", а также 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. В середине октября Великобритания также включила "Лукойл" в санкционный список.