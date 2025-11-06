ЦБ обсуждает с биржами разработку раздела с раскрытием информации обращаемых эмитентов

По словам зампредседателя ЦБ Филиппа Габунии, иногда компании не раскрывают информацию, чтобы не нанести вред самим себе

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Банк России обсуждает с биржами появление раздела с раскрытием информации обращаемых эмитентов. Об этом заявил зампредседателя ЦБ Филипп Габуния на подкасте "Куда смотрит ЦБ".

"Начну с первого, все-таки действительно нам надо переходить в цифровой формат. <…> Это направление, куда надо идти, и мы туда пойдем. Второе, касающееся уже каких-то агрегаторов, - действительно, мы обсуждали и обсуждаем это с инфраструктурой, прежде всего биржами, на которых обращаются эмитенты, с тем, чтобы у них было подобное раскрытие. Я надеюсь, нам удастся это довести до конца, что на них можно будет смотреть", - отметил он.

Также, по словам Габунии, иногда компании не раскрывают информацию, чтобы не нанести вред самой компании. "А вопрос - что делать инвестору? Мы уже объявляли это публично, мы запустим так называемый инвестиционный рейтинг. Это не кредитный рейтинг, а системы метрики, которые будут делать профессиональные агентства, показывающие некоторую оценку того, что происходит с компанией. Мы надеемся, что в совокупности это все поможет инвестору лучше ориентироваться в этом пространстве", - заключил он.