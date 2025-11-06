Aftonbladet: аэропорт Гетеборг-Ландветтер приостановил работу из-за БПЛА

Очевидец снял объект на камеру

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 6 ноября. /ТАСС/. Объект, похожий на беспилотник, был замечен над аэропортом Гетеборг-Ландветтер в 20 км к востоку от города Гетеборг. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

На данный момент авиасообщение приостановлено.

По информации газеты, очевидец якобы заметил БПЛА около 18:00 по местному времени (20:00 по мск). "Я понял, что это дрон, потому что он был очень маленьким и с огнями", - заявил Aftonbladet мужчина, снявший объект на камеру.

В аэропорту Гётеборг-Ландветтер подтвердили приостановку работы.