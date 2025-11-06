РСПП позитивно оценил поправки кабмина к налоговому законопроекту

В Российском союзе промышленников и предпринимателей особо отметили решение о продлении некоторых мер поддержки бизнеса, которые должны были прекратить действие с 1 января 2026 года

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Бизнес в целом позитивно оценивает рассмотренные правительством РФ поправки ко второму чтению налогового законопроекта, говорится в комментарии главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина.

"Крайне позитивной является новость, что сохранится старый порядок исчисления сроков в части срока уплаты налогов, если последний день срока уплаты приходится на нерабочий день. С учетом продолжающейся работы по переходу на отечественное ПО и ее значимости для обеспечения технологической независимости и цифровой трансформации экономики, поддерживаем отказ от отмены льготного режима для IT по НДС", - заявил Шохин, комментарий которого опубликован на сайте РСПП.

РСПП особо отмечает решение о продлении ряда мер поддержки бизнеса, которые должны были прекратить действие с 1 января 2026 года, включая особенности расчета пени, а также нормы, направленные на нивелирование последствий приостановления положений соглашений об избежании двойного налогообложения.

"В части нормы законопроекта, предусматривающей, что в случае, когда совершенная налогоплательщиком ошибка привела к излишней уплате налога, не допускается производить перерасчет налоговой базы за налоговый период выявления ошибки, если в этом налоговом периоде произошло увеличение ставки налога, поддерживаем предложение об исключении придания данной поправке обратной силы, чтобы снизить нагрузку с предпринимателей", - отметил глава РСПП. По его словам, с учетом специфики режима налогового мониторинга, который требует от бизнеса высокой степени открытости, "бизнес позитивно воспринимает логичное решение отказаться от предложения по осуществлению выемки документов в период налогового мониторинга".

"Более плавная корректировка пороговых значений доходов, при которых налогоплательщики, применяющие УСН, становятся плательщиками НДС, в сочетании с озвученным мораторием на привлечение к ответственности налогоплательщиков, применяющих УСН и впервые ставших плательщиками НДС, как и разрешение малому бизнесу принять решение об отказе от применения пониженной ставки и о применении стандартных ставок по НДС до истечения трехлетнего срока, если такое решение принимается впервые в первый год применения пониженной ставки НДС, позволят бизнесу адаптироваться к новым правилам, хотя первый шаг в 30 млн. был бы лучше", - добавил глава РСПП.

По его словам, для малого бизнеса важно смягчение решения в части патентной системы налогообложения в отношении стационарной торговли в сельских и труднодоступных населенных пунктах, а также решение о бизнесе, связанном с перевозкой грузов автотранспортом. "Есть и ряд других значимых для бизнеса изменений. Вместе с тем, надеемся, что совместная работа над другими инициативами бизнеса, в частности по совершенствованию федерального инвестиционного налогового вычета, будет продолжена", - сказал он.