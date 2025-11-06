Мерц: ФРГ поддерживает предложения ЕК по увеличению пошлин на импорт стали

Канцлер Германии отметил, что Еврокомиссия уже внесла первые предложения

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 6 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ поддерживает предложения Европейской комиссии (ЕК) о введении жестких протекционистских мер по ограничению импорта стали в Евросоюз для защиты промышленности.

"Прежде всего, промышленность, и особенно сталелитейная промышленность Германии и Европы, нуждается в эффективной защите внешней торговли. Мы сталкиваемся с серьезными вызовами, связанными с изменениями в мировой торговой политике. К ним относятся, с одной стороны, пошлины США, а с другой - перенаправление товарных потоков, особенно из Азии, и особенно из Китая, которые наводняют рынки субсидируемой сталью", - сказал Мерц по итогам прошедшего в ведомстве канцлера совещания, в ходе которого обсуждались пути вывода из кризиса сталелитейной промышленности ФРГ. В совещании приняли участие министры, руководители крупных компаний, отраслевых объединений.

"Мы договорились отстаивать эту идею в Брюсселе", - пояснил канцлер ФРГ. Он добавил, что Еврокомиссия уже внесла первые предложения. "Эти предложения - шаг в правильном направлении. Я поддержу данные предложения по мере своих возможностей и надеюсь, что также будут приняты соответствующие правила для сокращения импортных квот и повышения тарифов на объемы, превышающие эти квоты", - констатировал Мерц.

7 октября Еврокомиссия объявила о введении жестких протекционистских мер по ограничению импорта стали в Евросоюз для защиты своей промышленности. В частности, вдвое сокращены квоты на импорт стали и удвоены таможенные пошлины - с 25% до 50%. Введение этих протекционистских мер эксперты Еврокомиссии объясняют необходимостью защиты рынка ЕС от поставок стали по демпинговым ценам, к которым привело введение пошлин на весь импорт стали в США. Это ограничило ее доступ на американский рынок и привело к избытку стали на мировом рынке, откуда основные излишки устремились в ЕС.