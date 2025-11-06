Трамп считает, что отмена пошлин Верховным судом стала бы катастрофой для США

Американский президент отметил, что благодаря ним ему удалось остановить "пять или шесть" из восьми конфликтов

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что возможная отмена Верховным судом таможенных пошлин, введенных его администрацией, обернулась бы для страны катастрофой. Такую позицию он изложил во время общения с журналистами в Белом доме.

"Это в некотором смысле стало бы катастрофой для нашей страны", - заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос. По оценке американского лидера, за счет пошлин в экономику США уже удалось привлечь порядка $17 трлн, а до конца года эта сумма может вырасти до $21 трлн.

"Из восьми конфликтов, которые мне удалось остановить, пять или шесть были прекращены благодаря пошлинам", - утверждал Трамп. На вопрос о том, не считает ли он, что бремя пошлин ложится в первую очередь на граждан его страны, президент США отметил, что американцам, "возможно, приходится что-то платить". "Но если брать в целом влияние пошлин, американцы получают от этого невероятную выгоду. Они получают выгоду в виде национальной безопасности", - считает Трамп. По его словам, рассматриваемое в Верховном суде дело о пошлинах "является самым важным в истории страны".

По итогам состоявшихся 5 ноября в Верховном суде США первых слушаний по делу о пошлинах, газета The Washington Post сообщила, что некоторые судьи выразили сомнения относительно их законности. Разбирательство было начато в связи с тем, что группа представителей бизнеса подала иск к властям США, заявив, что тарифы незаконны и наносят ущерб их компаниям. 29 августа апелляционный суд в федеральном округе Колумбия признал, что Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин. Администрация Трампа 4 сентября обратилась в Верховный суд с просьбой отменить упомянутое постановление.

Трамп и высокопоставленные представители его администрации, включая министра торговли Говарда Латника и представителя на торговых переговорах Джеймисона Грира, неоднократно заявляли о необходимости признать пошлины законными, объясняя, что в противном случае под угрозой окажутся торговые переговоры США с другими странами и уже заключенные сделки.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку в отношении ряда стран.