Выпуск GTA VI перенесли на ноябрь 2026 года

Игра должна была выйти 26 мая

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Американская компания Rockstar Games, специализирующаяся на создании видеоигр, вновь сообщила о переносе выхода шестой части игровой серии Grand Theft Auto (GTA).

"Выпуск Grand Theft Auto VI состоится в четверг, 19 ноября 2026 года", - говорится в сообщении компании в X.

В декабре 2023 года Rockstar Games указывала, что GTA VI будет выпущена в 2025 году, затем дата выпуска была перенесена на 26 мая 2026 года.

Пятая часть серии GTA вышла 12 лет назад и является второй самой продаваемой видеоигрой в мире (более 185 млн копий). На первом месте - Minecraft (более 300 млн).