Акции компании Take-Two снижались почти на 15% на фоне переноса GTA VI

К 01:30 мск, акции торговались на уровне $234,59 за бумагу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Акции Take-Two Interactive, головной компании Rockstar Games, снижались в ходе постмаркета на бирже Nasdaq почти на 15%, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена на фоне очередного переноса выхода шестой части игровой серии Grand Theft Auto (GTA).

По данным на 00:05 мск, акции компании Take-Two Interactive снижались на 14,88%, до $216,86 за бумагу. К 01:30 мск, акции замедлили снижение и торговались на уровне $234,59 за бумагу (-7,92%).

Ранее сообщалось, что американская компания Rockstar Games, специализирующаяся на создании видеоигр, перенесла выход шестой части игровой серии GTA на 19 ноября 2026 года. До этого она переносила выход игры на 26 мая 2026 года.

Выпуск игры изначально был назначен на 2025 год, но был отложен. GTA считается одной из самых известных и популярных видеоигр, ее пятая часть, вышедшая 12 лет назад, занимает вторую строчку в мире по объему продаж (более 200 млн копий), уступая лишь Minecraft.