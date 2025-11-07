"Авито работа": число вакансий с бонусом в виде подарков детям выросло на 95%

Больше всего таких вакансий предлагают в промышленности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Работодатели для привлечения востребованных кадров стали чаще предлагать бонусы в виде подарков детям - число таких вакансий выросло в сентябре-октябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 95%. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы "Авито работа", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"В преддверии новогодних праздников эксперты "Авито работы" проанализировали, как изменилось число вакансий с упоминанием бонусов в виде подарков детям сотрудников за последний год. Аналитики выяснили, что за сентябрь-октябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года таких предложений стало на 95% больше", - говорится в сообщении.

Работодатели все чаще стремятся проявлять внимание к семьям сотрудников, особенно в преддверии новогоднего сезона. Подарки детям становятся не просто символическим жестом или одним из бонусов, но и частью корпоративной культуры, в первую очередь, на позициях наиболее востребованных квалифицированных рабочих, отмечается в материале.

Чаще всего такой бонус предлагают кандидатам на вакансии в промышленности. Так, больше всего предложений о работе с упоминанием подарков для детей сотрудников появилось для машинистов спецтехники - таких вакансий в сентябре-октябре 2025 года стало больше в 2,4 раза (+140% за год).

Среди регионов, где подарки детям сотрудников предлагают чаще всего, лидером оказалась Новгородская область, там число таких вакансий увеличилось более чем в 2,5 раза, на втором месте Астраханская область, на третьем - Брянская.