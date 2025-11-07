Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии демонстрировал снижение

К 07:10 мск он находился на отметке 2 530,99 пункта

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,68% и находился на уровне 2 525,46 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на отметке 2 530,99 пункта (-0,46%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.