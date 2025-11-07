Самую дешевую в России квартиру без ремонта продают за 300 тыс. рублей

Она находится в поселке Зеленый Гай в Тамбовской области

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Самая дешевая квартира без ремонта находится в Тамбовской области и продается за 300 тыс. рублей, выяснил ТАСС.

Согласно объявлению в "Циан", квартира площадью 37 кв. м находится в поселке Зеленый Гай Тамбовской области. В квартире есть холодная вода и канализация, но отсутствует туалет. Установлены пластиковые окна и новый электрический счетчик. Также необходимо отремонтировать печь.

На втором месте - квартира в селе Берендеево Ярославской области за 350 тыс. рублей. Однокомнатная квартира общей площадью 32,4 кв. м расположена на втором этаже двухэтажного деревянного дома, построенного в 1970 году. "Квартира требует ремонта, что дает вам возможность воплотить все свои дизайнерские идеи и создать интерьер своей мечты", - отмечается в объявлении.

На третьем месте - квартира за 995 тыс. рублей в деревне Кошелево Талдомского городского округа Московской области. Ее площадь составляет 34,6 кв. м. Квартира требует капитального ремонта и продается срочно.

На рынке все еще можно встретить квартиры в "тяжелом состоянии", владельцы которых довели их до полной разрухи, рассказала ТАСС генеральный директор агентства недвижимости "Невский Простор" Алла Шинкевич. В таких ситуациях покупатели ориентируются на конечную экономику: площадь, планировку, потенциал роста района и уровень скидки, полагает она.

При этом, по ее словам, покупатели спрашивают и про квартиры после пожара или сильного затопления. "Опыт показывает: это истории не про страх, а про математику. Такой объект всегда требует полного капитального ремонта. После потопа речь идет о демонтаже отделки и восстановлении инженерии. После пожара объем работ шире: снимают штукатурку до основания, проверяют перекрытия, усиливают конструкции, обновляют проводку и вентиляцию", - сказала собеседница агентства. Ранее ТАСС сообщал, что покупатель квартиры после потопа или пожара может сэкономить до 50% от ее стоимости, однако не все продавцы согласны на скидку.