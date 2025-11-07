Средняя цена новых китайских авто в РФ в октябре снизилась до 3,57 млн рублей

При этом средняя стоимость на новые автомобили российского производства в октябре увеличилась до 1,7 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Средняя стоимость нового китайского автомобиля в России в октябре 2025 года снизилась на 17 тыс. рублей по сравнению с сентябрем, до 3,57 млн рублей. Об этом говорится в исследовании "Авто.ру оценки", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

При этом средняя цена на новые автомобили российского производства в октябре увеличилась на 3% в помесячном выражении, до 1,7 млн рублей.

"После сентябрьского роста средней стоимости по всем сегментам рынка новых автомобилей почти все октябрьские показатели демонстрируют стабилизацию. Так, средняя цена машины от китайского производителя, официально представленного в России, составила 3,57 млн рублей, что на 17 тысяч ниже результата прошлого месяца. Однако средняя стоимость отечественного автомобиля продолжила расти и пробила отметку в 1,7 млн рублей, что на 3 процента выше сентября", - сказано в исследовании.

В материалах отмечается, что рост средней цены на новые автомобили в октябре был вызван с увеличением числа объявлений о марке Tenet на 50% и с ростом цен на модели Solaris, которые вместе с GAC GS4, Haval Jolion и "Москвичом 3" вошли в топ-5 подорожавших моделей. При этом наибольшее снижение цен затронуло китайские кроссоверы Omoda C7, Geely Coolray и Tank 700, а среди отечественных марок незначительно подешевела Lada Largus.

По итогам октября значительное снижение средних цен на новые автомобили более чем на 1% зафиксировано лишь в пяти регионах, лидерами из которых стали Ставропольский край (-10%, до 2,73 млн рублей), Тульская (-8,6%) и Воронежская области (-4,5%). В то же время, лидером роста стала Саратовская область (+17%), тогда как в Москве цена осталась практически без изменений, а в Санкт-Петербурге произошло снижение на 3,5%.