"Золотое яблоко": выручка бьюти-брендов из РФ выросла в 1,5 раза в 2025 году

По данным исследования сети, отечественные бренды лидируют во всех основных бьюти-категориях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российские бьюти-бренды укрепляют свои позиции на рынке: выручка отечественных производителей выросла на 50% с января по октябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сказано в исследовании бьюти-ретейлера "Золотое яблоко", с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Российские бренды укрепляют позиции, но интерес к зарубежной косметике остается высоким - особенно к средствам из ОАЭ, Беларуси и Японии. ОАЭ: выручка выросла на 139%; Беларусь: +130% к выручке; Япония: +83%; Россия: +50%", - говорится в сообщении.

Почти половина покупателей (41%) всегда обращают внимание на страну происхождения бренда, еще 34% делают это время от времени. При этом для большинства респондентов страна не является ключевым критерием выбора: 42% опрошенных в первую очередь оценивают состав, отзывы и цену, а 39% отметили, что страна бренда - лишь дополнительный фактор при покупке, рассказали эксперты.

По данным опроса, наибольшее предпочтение россияне отдают брендам из России (52%), Южной Кореи (45%) и Республики Беларусь (40%). Далее следуют Франция (35%), Германия (24%) и Италия (19%). Главными причинами выбора брендов определенных стран стали высокое качество продукции (74%), доверие к стране-производителю (37%) и доступность по цене (34%). Среди менее значимых, но характерных факторов - натуральные составы (23%), инновационные технологии (22%) и эстетика бренда (17%).

Интерес к локальной косметике у россиян продолжает расти. Более трети опрошенных (37%) сообщили, что у них уже есть любимые отечественные бренды, еще 15% осознанно поддерживают российское производство, а 14% проявляют интерес к новым продуктам и с удовольствием тестируют их. При этом Россия все чаще воспринимается как самостоятельный источник трендов: 26% опрошенных считают, что именно российские бренды формируют новые направления в косметике, уступая по этому показателю только Южной Корее (67%) и Франции (31%), поделились аналитики.

Отечественные бренды лидируют во всех основных бьюти-категориях: 44% респондентов предпочитают российскую декоративную косметику, 51% - уходовую, 46% - средства для волос. В парфюмерии традиционно сохраняет лидерство Франция (50%), однако российские ароматы занимают второе место (21%), опережая производителей из ОАЭ, Турции и Великобритании, сказано в тексте.

Об исследовании

В опросе приняли участие более 2 тыс. человек. Также были проанализированы внутренние данные компании за январь - октябрь 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.