В ВТБ предупредили о мошенничестве с выводом денег через криптовалюту

Злоумышленники взламывают аккаунты в мессенджерах и от имени жертвы просят знакомых о переводах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Специалисты ВТБ предупреждают о новой волне мошеннических схем, связанных с взломом аккаунтов в мессенджерах. Получив доступ к переписке, злоумышленники от имени жертвы обращаются к ее знакомым с просьбой перевести средства - теперь все чаще не в рублях, а в криптовалюте, говорится в сообщении пресс-службы банка ВТБ.

Как рассказали в банке, схема часто начинается с телефонного звонка или сообщения, замаскированного под бытовую ситуацию. Например, мошенник, представляясь старшим по дому, сообщает о необходимости срочной замены домофона и добивается от человека кода из СМС. С его помощью преступники получают полный контроль над аккаунтом жертвы.

После этого злоумышленники рассылают сообщения контактам взломанного пользователя, убеждая их перевести деньги на криптокошелек под видом "временной помощи" или "покупки криптовалюты". Чтобы не вызвать подозрений, они отказываются от звонков, ссылаясь на занятость или плохую связь, и настаивают на срочности перевода.

"Мошенники действуют молниеносно: уже через несколько минут после взлома они блокируют возможность восстановления аккаунта и начинают активное общение с контактами жертвы, чтобы попытаться украсть деньги новым способом - через крипту. Единственный надежный способ проверить нестандартную просьбу - лично перезвонить знакомому или написать ему в другом мессенджере. Криптовалютные транзакции необратимы, и вернуть средства практически невозможно", - отметил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности - вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

В банке напомнили, что защитить себя можно, если следовать простым правилам. Нельзя сообщать коды из СМС третьим лицам, даже если звонящий знает личные данные, необходимо включить двухфакторную аутентификацию во всех мессенджерах и соцсетях, а любую срочную просьбу о переводе, особенно в криптовалюте, проверять лично у собеседника.