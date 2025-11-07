FT: ЕС намерен приостановить действие некоторых законов по ИИ из-за давления США

По данным газеты, 19 ноября ЕК представит пакет упрощений

ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) намерена приостановить действие отдельных положений своих законов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) на фоне усилившегося давления со стороны крупнейших IT-корпораций и правительства США. Как пишет газета Financial Times (FT), 19 ноября ЕК представит так называемый пакет упрощений, в рамках которого планируется смягчить часть цифрового законодательства, включая закон о регулировании ИИ, вступивший в силу в 2024 году.

По данным издания, обсуждаемый проект предусматривает предоставление компаниям, нарушающим правила использования ИИ, "льготного периода" продолжительностью один год для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями. Также Брюссель предлагает отложить введение штрафов за нарушения правил прозрачности в сфере искусственного интеллекта до августа 2027 года, чтобы предоставить поставщикам и разработчикам систем ИИ "достаточно времени для адаптации".

Как сообщили источники FT, переговоры по документу продолжаются внутри ЕК и между странами ЕС, при этом все может измениться до его принятия 19 ноября. После того как Еврокомиссия представит свое предложение, его должны будут поддержать большинство стран - членов сообщества и Европарламент, пишет газета.

В марте 2024 года депутаты Европарламента одобрили закон, касающийся применения технологий ИИ. В соответствии с законодательством, компании, создающие "высокорисковые" системы ИИ, должны быть более прозрачными в отношении того, как они создают и используют модели ИИ. Разработчики самых мощных моделей ИИ сталкиваются с дополнительными требованиями, например с проведением оценки рисков. Компании, не соблюдающие закон, могут подвергнуться огромным штрафам, или же их деятельность в сообществе вообще окажется под запретом.