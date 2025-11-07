В Румынии тестируют систему наблюдения за БПЛА Merops

Аналогичные испытания проходят и в Польше, отметил румынский министр обороны Йонуц Моштяну

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 7 ноября. /ТАСС/. Румыния уже две недели проводит испытания турецкой системы воздушного наблюдения Merops, которую планируют интегрировать в оперативные планы НАТО. Об этом заявил министр обороны страны Йонуц Моштяну.

"Она (система Merops - прим. ТАСС) уже какое-то время, около двух недель, находится в Румынии. Мы ее тестируем и собираемся интегрировать в оперативные структуры и планы", - сказал он в интервью телеканалу Digi24.

Глава оборонного ведомства добавил, что аналогичные испытания проходят и в Польше. Помимо этого, по словам Моштяну, это оборудование "успешно используется" на Украине.

По данным телеканала, Merops может быть установлена на автомобили средних размеров. Она способна обнаруживать беспилотники сквозь облака и пыль, а также во время спутниковых помех. Впервые она была представлена общественности в 2022 году.