FT: ЕС требует от Британии в рамках кооперации внести взносы в бюджет сообщества

По данным газеты, размеры платежей пока не определены

ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. Евросоюз обусловил участие Великобритании в ряде проектов в совместных областях сотрудничества внесением взносов в бюджет сообщества. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в Брюсселе считают, что Лондону "необходимо внести вклад в региональные фонды выравнивания в качестве платы за отмену ограничений в отношении продуктов животного и растительного происхождения, а также допуск к торговле энергоресурсами по низким ценам". Их размеры пока не определены.

В столицах стран - членов ЕС считают, что Соединенное Королевство должно платить так же, как Норвегия, Швейцария и другие партнеры. "Третьи страны, желающие получить доступ к внутреннему рынку ЕС, платят", - отметил дипломат ЕС. "Нельзя пользоваться преимуществами членства, не будучи членом", - добавил он.

Как сообщалось ранее, Великобритания сможет получить доступ к фонду милитаризации ЕС объемом €150 млрд для закупки вооружений только после того, как заплатит взнос за вступление.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года по инициативе влиятельной группы евроскептиков в правительстве консерваторов. За выход проголосовали 51,9% британцев, против - 48,1%. После нескольких лет сложных переговоров королевство покинуло ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года.

1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Великобританию распространялись все европейские нормы. В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, которая подразумевает наличие зоны свободной торговли товарами и услугами без квот и тарифов и возможность посещения ЕС подданными Великобритании и наоборот без визы на срок до 90 дней.