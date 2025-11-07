В Бурятии резиденты ОЭЗ получили 215 млн рублей на инфраструктуру

С инвесторами подписаны соглашения о строительстве отелей, туркомплексов на общую сумму более 109 млрд рублей, сообщил глава республики Алексей Цыденов

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 7 ноября. /ТАСС/. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Байкальская гавань" в Бурятии получили в 2025 году 215 млн рублей на обустройство обеспечивающей инфраструктуры. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

"В 2025 году в рамках проекта [по созданию курорта "Волшебный Байкал"] резидентами "Байкальской гавани" получено 215 млн рублей на создание обеспечивающей инфраструктуры. Это позволяет создавать условия для инвесторов", - сказал Цыденов на совещании, прошедшем в Улан-Удэ под председательством заместителя министра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова.

Глава Бурятии отметил, что с инвесторами подписаны соглашения о строительстве отелей, туркомплексов на общую сумму более 109 млрд рублей. "И в рамках утвержденного проекта, в рамках тех мер господдержки, которые сегодня по линии минэкономразвития реализуются, мы уверены, что у инвесторов есть условия для того, чтобы проекты были успешными", - сказал он.

Инвестсоглашения, по данным пресс-службы правительства Бурятии, подписаны с компаниями "Грин флоу Байкал", "Грин флоу яхт клуб", "Молодость Байкала", "Амар", "Космос отель Байкал", "Чудо Байкал" и "Международный всесезонный курорт Гора Бычья". В целом планируется, что резиденты ОЭЗ создадут средства размещения на 5,6 тыс. номеров. Ранее сообщалось, что круглогодичный курорт "Волшебный Байкал" будет создан до 2030 года.

"ОЭЗ "Байкальская гавань", на мой взгляд, одна из самых динамично развивающихся, особо экономических зон туристического типа. Видим уже и решение земельно-имущественных вопросов, фактически они все решены, многие коллеги уже в проектировании туристических объектов, ряд коллег уже в стройке, а кто-то уже запускается в следующем году. Инвесторам приходится сталкиваться с рядом ограничений, но мы с региональными властями на федеральном уровне пытаемся все эти ограничения нормативами и финансами снимать, оказывать всяческую поддержку", - приводит пресс-служба слова Вахрукова.

Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики, главной точкой притяжения является озеро Байкал, также популярны горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики. Гостей привлекает Иволгинский дацан - центр буддизма в России, деревни, где проживают старообрядцы, а также другие локации и события, знакомящие с культурой и традициями народов Бурятии. В республике насчитывается свыше 500 коллективных средств размещения, в том числе 20 санаторно-курортных учреждений. По неофициальным данным, ежегодный турпоток в Бурятии с учетом тех, кто отдыхает в палатках на берегу Байкала и кто останавливается у друзей и родственников, оценивается в 1 млн человек.