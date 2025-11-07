"Россети" утвердили новый порядок формирования тарифов на размещение сетей связи в Москве

В соответствии с новым порядком тарифы снижены с 97 до 49,5 рубля за размещение одного кабеля связи на одной опоре 0,4 кВ

МОСКВА, 7 ноября./ТАСС/. "Россети Московский регион" утвердили новый порядок формирования тарифов на размещение сетей связи на опорах. Компания направила в Федеральную антимонопольную службу России информационное письмо о добровольном установлении новой формулы расчета, сообщили в ФАС.

"Ранее общество учитывало в составе тарифа затраты на переподвес линий связи при капитальном ремонте воздушных линий. Теперь эти затраты исключены. Тарифы устанавливаются на основании фактически понесенных затрат, которые подтверждаются финансовой отчетностью. В соответствии с новым порядком они снижены с 97 до 49,5 рубля за размещение одного кабеля связи на одной опоре 0,4 кВ", - говорится в сообщении.

Как отметили в службе, новый порядок начал действовать в Московском регионе с 1 ноября 2025 года. Он будет распространен на все субъекты РФ по мере завершения группой "Россети" работ по осмотру и инвентаризации опор на наличие кабелей операторов связи.

В ФАС напомнили, что ведомство продолжает проводить с участниками рынка комплексную работу по приведению тарифов на размещение сетей связи на опорах к экономически обоснованному уровню.