Сийярто надеется, что США продлят освобождение АЭС "Пакш-2" от санкций

В июне американский президент Дональд Трамп приостановил действие рестрикций, которые были введены администрацией экс-лидера Джо Байдена

БУДАПЕШТ, 7 ноября. /ТАСС/. Венгрия рассчитывает, что США продлят освобождение от санкций строительства АЭС "Пакш-2" по проекту Росатома. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, сопровождающий премьер-министра Виктора Орбана в ходе визита в Вашингтон.

Министр напомнил, что в июне президент США Дональд Трамп приостановил действие санкций, которые были введены администрацией Джо Байдена и препятствовали сооружению двух новых энергоблоков АЭС в Пакше.

"Это исключение действует до декабря. Я надеюсь, что в пятницу мы сможем договориться о том, что правительство США продлит освобождение от санкций проекта расширения АЭС в Пакше. Мы очень надеемся на это, потому что, если они уже предоставили освобождение один раз, почему бы не предоставить его снова", - сказал Сийярто, заявление которого приводит телекомпания М1.