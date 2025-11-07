"Дочка" РЖД поможет организовать ж/д сообщение между ДНР и Ростовской областью

Создаются условия для захода подвижного состава компании, сообщил министр транспорта республики Александр Бондаренко

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания, входящая в структуру РЖД, поможет организовать беспересадочное железнодорожное сообщение между ДНР и Ростовской областью, сообщил министр транспорта республики Александр Бондаренко во время прямого эфира.

"Фактически мы сейчас создаем условия для захода подвижного состава ООО "РЖД", в частности Северо-Кавказской пригородной перевозочной компании, непосредственно на территорию ДНР для того, чтобы убрать пересадочное сообщение, которое сейчас есть, сделать данное направление беспересадочным на подвижном составе Северо-Кавказской пригородной перевозочной компании", - сказал Бондаренко.

Он добавил, что вопрос обсуждался на недавнем совещании в Ростове-на-Дону. Сейчас у ДНР нет прямого железнодорожного сообщения с Ростовской областью. Из Донецка поезд ходит до станции Успенская у административной границы двух регионов. Оттуда с пересадкой можно добраться по ж/д до Ростова-на-Дону и Таганрога.