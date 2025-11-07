Yle: ЕС объявит об ужесточении визовых правил для россиян 7 ноября

По данным телерадиокомпании, представители МИД Финляндии участвовали в обсуждении вопроса

СТОКГОЛЬМ, 7 ноября. /ТАСС/. Евросоюз принял решение ужесточить выдачу многократных виз для россиян. Новые правила будут обнародованы уже в пятницу, сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства иностранных дел Финляндии.

"[Европейская] комиссия 6 ноября приняла решение [в отношении виз], и, по нашим данным, она собирается объявить его в пятницу", - сообщили Yle во внешнеполитическом ведомстве.

Как отмечается в публикации, представители МИД Финляндии участвовали в обсуждении вопроса. Подробности решения неизвестны, но указывается, что новые правила предполагают некоторые исключения.

Ранее газета Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что Евросоюз в большинстве случаев прекратил выдачу гражданам России многократных туристических виз в страны Шенгенской зоны. По данным издания, ЕС также работает над более строгими ограничениями, направленными на сокращение числа посещающих страны Евросоюза россиян. Politico отмечает, что новые правила могут вступить в силу на этой неделе.