ТАСС: финские авиаслужбы сообщили о возможных сбоях в навигации

Предупреждение действует, ориентировочно, до утра 12 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Финские авиаслужбы предупредили о возможных сбоях и помехах в работе систем спутниковой навигации GNSS. Об этом ТАСС сообщил источник.

"В районе полетной информации "Хельсинки", включающем в себя все воздушное пространство страны, могут возникать помехи в сигналах систем спутниковой навигации GNSS", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что подобное предупреждение доведено до сведения всех пользователей воздушного пространства и действует, ориентировочно, до утра 12 ноября. При этом экипажи, которые зафиксируют сбои, просят немедленно докладывать об этом диспетчерам. Причины возможных сбоев не уточняются.

Ранее о вероятных сбоях в системе GNSS сообщали и авиационные власти Швеции. По их данным, "в воздушном пространстве страны могут отмечаться помехи и подменные сигналы GPS".

"GPS может быть недоступен в юго-восточной части страны", - подчеркивают диспетчеры в предупреждении, действие которого рассчитано до 24 января 2026 года.

До конца января 2026 года "подавление или подмена спутникового навигационного сигнала" вероятны и в литовском воздушном пространстве, прежде всего в южной и западной его части. Об этом ранее сообщал собеседник ТАСС в авиадиспетчерских кругах балтийской республики. Он также не уточнил, с чем именно могут быть связаны сбои, но заметил, что стандартные средства обеспечения полетов, такие как первичная радиолокация, голосовая связь и системы захода на посадку работают в штатном режиме.

"О возможных сбоях в работе спутниковой навигации экипажам следует сообщать диспетчерам", - добавил собеседник агентства.

Ранее газета Helsingin Sanomat (HS) со ссылкой на агентство транспорта и связи Финляндии Traficom сообщила, что 18 тыс. ложных сигналов о кораблях-призраках НАТО поступило за час в систему морского слежения Финляндии. При этом, как поясняет издание, настоящее местоположение кораблей было в нескольких тыс. км от указанных в системе сигналов, базировавшихся в Балтийском море. В качестве примера здесь привели один из испанских кораблей, который следовал из Сомали в Японию, однако ошибочно отображался в Финском заливе. Причина сбоя неизвестна. Traficom не отрицает, что инцидент может быть результатом преднамеренного вмешательства в системы слежения за кораблями.