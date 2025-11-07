Шойгу заявил о необходимости "сибиризации" России

Секретарь Совета безопасности отметил, что из всех национальных проектов, касающихся не только переработки цветных и редкоземельных металлов, но и транспортной инфраструктуры, генерации, выделяются средства для того, чтобы "скомпоновать их в единые центры"

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что давно пора было начать "сибиризацию" России.

"Сейчас из всех национальных проектов, касающихся так или иначе не только переработки цветных и редкоземельных металлов, но и транспортной инфраструктуры, генерации, мы выделяем средства для того, чтобы скомпоновать их в единые центры и, как сказал [научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ] Сергей Александрович Караганов, начать сибиризацию России", - сказал Шойгу на встрече с представителями научного сообщества и высшей школы, посвященной перспективам развития кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе.

Секретарь СБ РФ назвал это выражение очень правильным и емким и отметил, что давно пора было заняться "сибиризацией" России.