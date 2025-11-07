Перевозки контейнеров по сети РЖД снизились на 3,9% за 10 месяцев

Они составили 6,3 млн ДФЭ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Перевозки контейнеров по сети "Российских железных дорог" (РЖД) составили 6,3 млн ДФЭ за 10 месяцев 2025 года, что на 3,9% ниже показателя за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

"Во всех видах сообщения, включая внутрироссийское, экспорт, импорт и транзит, за январь - октябрь перевезли по сети РЖД 6 млн 275,2 тыс. контейнеров ДФЭ. Это на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

В РЖД отметили, что лидерами по объемам стали химикаты и сода (657,4 тыс. ДФЭ), лесные грузы (489,4 тыс. ДФЭ), химические и минеральные удобрения (373,8 тыс. ДФЭ).

"Всего в контейнерах перевезено 66,6 млн тонн различных грузов",- уточнили в холдинге.