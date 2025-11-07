"Норникель" начал испытания российского комплекса для автоматизации бурения

Система предназначена для точного позиционирования самоходных буровых установок и работы по цифровым паспортам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. "Норникель" приступил к испытаниям отечественного программно-аппаратного комплекса "Ассистент проходческого бурения" (АПБ), призванного повысить точность проходческих работ и укрепить технологический суверенитет. Тесты системы стартовали на рудниках "Октябрьский" и "Скалистый", сообщили в компании.

Система АПБ предназначена для точного позиционирования самоходных буровых установок и работы по цифровым паспортам бурения, что способствует эффективному и безопасному ведению горных работ.

Как пояснили в "Норникеле", неточное бурение является одной из основных проблем при подземной добыче полезных ископаемых, часто приводя к смешиванию руды с пустой породой и дополнительным расходам.

"Внедрение отечественного АПБ - это наглядный пример того, как российские цифровые продукты не просто замещают иностранные аналоги, а приносят реальный экономический эффект", - прокомментировал руководитель проектов Центра развития цифровых технологий компании (ЦРЦТ) Валерий Ламонов. Он отметил, что точность бурения напрямую влияет на себестоимость тонны руды, а сокращение отклонений в работе позволяет экономить миллионы на каждом участке и повышает безопасность сотрудников.

Ранее успешные опытно-промышленные испытания системы были проведены на руднике "Северный" Кольской ГМК, где результаты показали значительное сокращение маркшейдерского брака при проходческих работах. "По итогам испытаний на Кольской ГМК было принято решение о тиражировании системы на предприятиях Заполярного филиала, поскольку внедрение отечественных технологий остается одним из ключевых приоритетов технической политики компании, направленной на повышение операционной эффективности в новых экономических условиях", - отмечается в сообщении компании.