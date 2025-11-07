На Колмозерском ГОКе в Мурманской области планируется пылеподавление

В расчетных точках на предприятии будут соблюдаться нормативы качества

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Проект Колмозерского месторождения лития в Мурманской области предполагает санитарно-защитную зону шириной около одного километра, а также борьбу с пылью и загрязнением воздуха. Об этом говорится в проектной документации, имеющейся в распоряжении ТАСС.

"Оценивались концентрации загрязняющих веществ, а также уровень шумового воздействия, присущие деятельности в определенных расчетных точках на границах санитарно-защитной зоны, которая в целом составляет километр от контура объекта. Это буферная зона, где происходит снижение влияния, и на ее границах у нас уже нормативы качества. В расчетных точках на предприятии будут соблюдаться нормативы качества. В эти расчеты были заложены мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ, в том числе основного для добычных работ - пыли. Это орошение взрываемого блока и зоны оседания пыли, экскаваторного забоя, карьерных дорог, бурение с использованием водо-воздушного пылеподавления", - говорится в документации.

Санитарно-защитная зона составляет по большей части 1 км. Также оценивалось воздействие предприятия на нормируемые объекты, к которым относится проектируемый вахтовый поселок в 797 м. и Мурманский тундровый заказник в 3 км. от границы проектирования. На границе нормируемых объектов так же как и на границе санитарно-защитной зоны предприятия должны соблюдаться нормативы качества воздуха, отмечают проектировщики.

"Полярный литий" (совместное предприятие "Норникеля" и Росатома) начнет строительство горно-обогатительного комбината (ГОКа) на Колмозерском месторождении лития в Мурманской области в середине 2026 года, рассчитывает запустить его в 2028 году и вывести на полную мощность в 2031 году.