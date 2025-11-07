МИД РФ: Москва готова ситуационно сотрудничать с Вашингтоном

Директор департамента экономического сотрудничества Дмитрий Биричевский отметил, что у России и США разные интересы в энергетике

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российская сторона готова ситуационно кооперироваться с США, несмотря на полярность интересов двух стран в энергетике. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский на пресс-конференции, посвященной итогам участия российской делегации в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"Мы, конечно, понимаем, что интересы США и России в области энергетики, они далеко не совпадают, и американцы действительно хотят нас отовсюду отжать <...>, но тем не менее, несмотря на вот такую полярность интересов и противостояние в АТЭС и в "двадцатке", мы можем ситуационно кооперироваться. Мы относимся ко всему прагматично", - отметил он.

"Если [президент США Дональд] Трамп говорит, что не на Tesla все заканчивается, и не должен каждый хотеть купить именно Tesla, а есть и другие автомобили, есть и другие двигатели, которые потребитель сам волен выбирать, если мы тоже с этим согласны, почему это не поддержать? Если идет разумный подход к энергосбережению, к энергобалансу, к зеленой энергетике, если мы здесь согласны и мы можем вместе противостоять агрессивному "зеленому лобби" европейцев, значит, будем это тоже делать", - пояснил дипломат.

Биричевский добавил, что Россия не будет отказываться от такого взаимодействия с США, хотя американская сторона при администрации Джо Байдена так поступила. "В ВТО (Всемирной торговой организации - прим. ТАСС) до сих пор не все делегации хотят с нами общаться, а американцы хотят. Да, они сделали все, чтобы похоронить ВТО, [но] они сейчас хотя бы дают какие-то оценки дисфункциональности и перспективам ВТО, думают о будущем мировой торговли. Значит, и мы должны тоже об этом думать и формировать собственную позицию на базе российских интересов и там, где можно, будем кооперироваться с тем, кто также к этому готов", - подчеркнул он.

Саммит АТЭС проходил в Кёнджу (Республика Корея) с 31 октября по 1 ноября.