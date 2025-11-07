Портфель экспортных заказов "Рособоронэкспорта" превысил $60 млрд

В 2025 году организация отмечает 25-летие

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) сформировал портфель заказов на рекордную сумму свыше $60 млрд. Об этом сообщили ТАСС в компании.

"Свой очередной юбилей "Рособоронэкспорт" встречает с портфелем заказов на рекордную за всю историю компании сумму больше $60 млрд", - сказали в компании.

"Рособоронэкспорт" - единственный российский государственный посредник по экспорту и импорту продукции, услуг и технологий военного, двойного и гражданского назначения. Входит в государственную корпорацию "Ростех". Компания 25 лет продвигает на мировой рынок современные российские образцы вооружения и военной техники. Более 85% оборонных поставок партнерам России осуществляется "Рособоронэкспортом".